Петербуржцам обещают платить за рождение первого ребёнка в семье
В Петербурге могут ввести выплату за рождение в семье первого ребенка. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает «Интерфакс».
По словам чиновника, у комитета на текущий год не хватает 2 млрд рублей на оказание всех мер поддержки. При этом он не сказал, какую сумму будут выплачивать за рождение первенца. Средства будут запрошены в рамках корректировки бюджета.
В настоящий момент те или иные меры поддержки со стороны городского бюджета получает каждая четвертая семья Петербурга.