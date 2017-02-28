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Политика

Петербуржцам обещают платить за рождение первого ребёнка в семье

В Петербурге могут ввести выплату за рождение в семье первого ребенка. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, у комитета на текущий год не хватает 2 млрд рублей на оказание всех мер поддержки. При этом он не сказал, какую сумму будут выплачивать за рождение первенца. Средства будут запрошены в рамках корректировки бюджета.

В настоящий момент те или иные меры поддержки со стороны городского бюджета получает каждая четвертая семья Петербурга.

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