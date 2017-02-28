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Политика

Медведев: Россия должна быть готова жить в условиях санкций неопределённо долго

Россия должна быть готова к тому, что в условиях санкций придется жить неопределенно долгое время. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, США и страны ЕС пытаются их законодательно «увековечить».

«Мы должны приготовиться к тому, что будем жить в условиях санкций неопределенно долго. Посмотрите, что делают наши друзья за океаном и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки Джексона-Вэника или еще круче», — сказал Медведев.

В связи с этим, по мнению премьера, России не стоит ждать скорой отмены санкций. «Да нам это и не нужно, потому что мы и в условиях санкций, как это показал опыт последних двух лет, можем развиваться и развиваться неплохо», — убежден глава правительства.

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