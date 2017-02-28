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Экономика

Бразилия вынуждена начать импорт кофе

Бразилия, которая является крупнейшим производителем кофе в мире, впервые в своей истории вынуждена начать его импорт для обеспечения внутреннего спроса.

Правительство разрешило закупить во Вьетнаме 1 млн мешков кофе робуста (вес мешка составляет 60 кг, или 132 фунта). Поставки будут осуществлять до мая текущего года, сообщает «Интерфакс».

Продолжающаяся несколько месяцев засуха в тех районах страны, где выращивают кофе, привела к росту цен на 14,9% за последние 12 месяцев, по данным Бразильского института географии и статистики. Наиболее сильно пострадал штат Эспириту-Санту. В 2016 году здесь было выпущено 8 млн мешков кофе робуста, что на 30% меньше показателя предыдущего года.

В среднем Бразилия производила около 56 млн мешков кофе в год. В начале текущего года Международная организация кофе (ICO) опубликовала прогноз, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке сохранится третий год подряд. При этом производство робусты, как ожидается, будет самым низким с 2012 года.

По оценкам ICO, дефицит кофе в 2016/2017 сельхозгоду, который начался в октябре, составит 3,5 млн мешков. Производство кофейных зерен, предположительно, достигнет 151,6 млн мешков, потребление — 155,1 млн мешков.

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