Третьяковка запускает виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте»
Третьяковская галерея на Крымском Валу запускает с 28 февраля виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.
Первой онлайн-экскурсией будет «Оттепель». Экскурсионный цикл состоит из нескольких тем, среди которых «Выставка «Оттепель»: обзор», «Атом – космос», «Оттепельное кино», «Поэзия и поэты», «Мода «Оттепели».
«Трансляции экскурсий будут проходить на официальной странице галереи «ВКонтакте» по вторникам в 17.00 c помощью приложения VK Live», – уточнили в пресс-службе.