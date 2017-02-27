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Культура

Третьяковка запускает виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте»

Третьяковская галерея на Крымском Валу запускает с 28 февраля виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Первой онлайн-экскурсией будет «Оттепель». Экскурсионный цикл состоит из нескольких тем, среди которых «Выставка «Оттепель»: обзор», «Атом – космос», «Оттепельное кино», «Поэзия и поэты», «Мода «Оттепели».

«Трансляции экскурсий будут проходить на официальной странице галереи «ВКонтакте» по вторникам в 17.00 c помощью приложения VK Live», – уточнили в пресс-службе.

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