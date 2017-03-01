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Общество

Медведев подтвердил подготовку изменений в налоговой системе

Правительство России готовит предложения по настройке налоговой системы, но пока никаких решений не принято. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что все равно жизнь берет свое, в противном случае у нас бы использовались до сих пор налоговые законы времен Петра I. Все равно экономические условия меняются. Просто наши решения должны быть просчитаны», — сказал глава Правительства.

По его словам, в 2014 году был введен налоговый мораторий, означающий, что в течение нескольких лет решений в этой области законодательства не будет. «Но после истечения срока этого периода в 2018 году мы должны подготовить предложения о том, как будет выглядеть наша налоговая система в будущем», — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что пока вопрос только обсуждается, поэтому гражданам и представителям бизнеса стоит успокоиться. «Мои коллеги говорят, что нужно такой налог изменить, нужно такое решение принять. Я всем говорю: аккуратнее рассуждайте. Но понятно, что все равно, так или иначе, это вырывается в публичную плоскость. Никаких решений нет, мы их только готовим», — указал премьер.

22 февраля «Ведомости» сообщили, что Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок (ЦСР) обсудили варианты налогового маневра. По данным издания, экономисты сошлись во мнении, что налоговую нагрузку необходимо повышать. В частности, ставка налога на доходы физических лиц может вырасти, но остаться единой.

23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами.

По мнению главы Минфина России Антона Силуанова, налоговая система России после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.

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