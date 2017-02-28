В Китае намерены поощрять семьи за второго ребёнка

21:56, 28 февраля 2017, ПАИ

В связи с катастрофическим старением населения в Китае местные власти, недавно отказавшиеся от ограничения рождаемости, могут перейти к мерам по его стимулированию, пшет Лента.ру.

Заместитель министра здравоохранения и планового деторождения Китая Ван Пэйань заявил, что рождение второго ребенка в семьях могут поощрять, в том числе, денежными выплатами.

«У каждой семьи есть право иметь второго ребенка, однако финансовые возможности мешают принять это решение», — заявил Ван Пэйань, выступая на конференции, посвященной вопросам социального благосостояния.

Инициатива появилась после опроса, согласно которому 60% китайских семей не желают иметь второго ребенка из-за материальных проблем.

По словам Ван Пэйаня, которого цитирует газета China Daily, правительство в настоящее время рассматривает ряд мер поддержки, среди которых финансовое вознаграждение и субсидии.

Первого января 2016 года в Китае была отменена «политика одного ребенка», благодаря чему в прошлом году было зафиксировано рекордное за последние 20 лет число новорожденных — 17, 8 млн.

Ограничительная мера действовала в перенаселенном Китае с конца 1970-х годов и привела к различным демографическим проблемам, в том числе гендерному дисбалансу и сокращению трудоспособного населения. При этом китайцам до сих пор нельзя заводить больше двоих детей.