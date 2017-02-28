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Экономика

В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей

Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 килограмма золота 999-й пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет Лента.ру. Монета будет посвящена 10 финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

Монету планируется выпустить в течение года тиражом до 50 штук. В десятку вошли Золотые ворота Владимира, скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган Волгограда, Нижегородский кремль и ярмарка и ряд других.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце нынешнего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Решение об оформлении банкнот принято по итогам всероссийского конкурса, который проводился в июне-октябре прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

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