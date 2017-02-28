0
22:51
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
20:37
В канун 1 марта командующий ВДВ России и губернатор Псковской области встретились с родителями героев-десатников
18:15
Мужчина на кухне - 2.0. № 6: Отбивные по-царски (ФОТО, ВИДЕО)
18:10
В Пскове отменили карантин по гриппу
17:39
На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашают псковичей
15:14
О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
15:02
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
Еще новости
Общество

Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе

Траты россиян в европейских магазинах увеличились на 32 процента в январе в сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным компании Global Blue, которая предоставляет услугу возврата НДС при совершении покупок за границей (tax free), самый высокий рост расходов был отмечен у американских туристов — плюс 39 процентов в сравнении с первым месяцем 2016 года. На втором месте находятся китайцы с показателем в 35 процентов. Россияне замыкают тройку.

В целом объем продаж иностранцам с возвратом НДС в Европе увеличился в январе текущего года на 21 процент. Эксперты Global Blue объясняют такое явление ростом турпотока из трех вышеупомянутых стран.

Отмечается, что благодаря большему числу путешественников продажи в британских магазинах tax free увеличились на 45 процентов, во французских — на 20 процентов, в итальянских — на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия может внедрить систему tax free к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
28 февраля 2017
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
В канун 1 марта командующий ВДВ России и губернатор Псковской области встретились с родителями героев-десатников
28 февраля 2017
В канун 1 марта командующий ВДВ России и губернатор Псковской области встретились с родителями героев-десатников
В Пскове отменили карантин по гриппу
28 февраля 2017
В Пскове отменили карантин по гриппу
На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашают псковичей
28 февраля 2017
На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашают псковичей
О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
28 февраля 2017
О найденном в Псковской области уникальном поселении эпохи викингов расскажут в ПАИ-live 1 марта
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
28 февраля 2017
Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника
Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса
28 февраля 2017
Март в Псковской области ожидается теплее обычного на 1-2 градуса
В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя
28 февраля 2017
В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя 1

Идет загрузка...