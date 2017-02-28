Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе

22:51, 28 февраля 2017, ПАИ

Траты россиян в европейских магазинах увеличились на 32 процента в январе в сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным компании Global Blue, которая предоставляет услугу возврата НДС при совершении покупок за границей (tax free), самый высокий рост расходов был отмечен у американских туристов — плюс 39 процентов в сравнении с первым месяцем 2016 года. На втором месте находятся китайцы с показателем в 35 процентов. Россияне замыкают тройку.

В целом объем продаж иностранцам с возвратом НДС в Европе увеличился в январе текущего года на 21 процент. Эксперты Global Blue объясняют такое явление ростом турпотока из трех вышеупомянутых стран.

Отмечается, что благодаря большему числу путешественников продажи в британских магазинах tax free увеличились на 45 процентов, во французских — на 20 процентов, в итальянских — на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия может внедрить систему tax free к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году.