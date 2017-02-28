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Общество

ФАС завела дело в отношении Минздрава

Федеральная антимонопольная служба приняла решение о возбуждении дела в отношении Министерства здравоохранения России, сообщается на официальном сайте ФАС.

«В связи с невыполнением Минздравом России требований пункта 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности сегодня в Российской Федерации отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», — заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Отмечается, что рассмотрение дела в отношении действий ведомства запланировано на 16 марта 2017 года.

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