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Политика

Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев

Представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной, сообщается на официальном сайте Европарламента.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — говорится в тексте официального сообщения.

Вместе с этим, в сообщении оговаривается, что безвизовый режим не предусматривает предоставление разрешения на работу, а также не имеет силы на территории Великобритании и Ирландии.

Ожидается, что данную договоренность подтвердит профильный комитет Европарламента, а также Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим для Украины одобрят весной.

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