На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»

08:55, 01 марта 2017, ПАИ

В 23:12 28 февраля в Плюсском районе на 176-м км трассы Р-23 загорелся автомобиль. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине «Газель» 2016 года выпуска выгорела кабина, огнем поврежден фургон. Причиной случившегося названа неисправность топливной системы.

Кроме того, в 1:21 1 марта в деревне Стволино Дновского района сгорели жилой дом и надворная постройка. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки 1926 года рождения.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.