Сотрудники Росгвардии получат жилье от государства

07:56, 01 марта 2017, ПАИ

Сотрудники Росгвардии смогут рассчитывать на получение жилья от государства. О соответствующих поправках к Федеральному закону «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации» рассказал газете «Известия» первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Дело в том, что в состав Росгвардии кроме внутренних войск вошли сотрудники полиции (ОМОН и СОБР) и вневедомственной охраны, которые в отличие от военных, не могли рассчитывать на получение жилья.

«Решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии все наши сотрудники сначала будут переведены в Росгвардию, независимо от выслуги лет, и только после этого по ним будут приниматься какие-либо кадровые решения», – сообщил Сергей Меликов.

Это дает право бывшим сотрудникам МВД, вступившим в нацгвардию воспользоваться жилищными субсидиями и накопительно-ипотечной системой (НИС), доступной военным.