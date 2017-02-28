Минфин отложил проведение налоговой реформы для нефтяного рынка

08:29, 01 марта 2017, ПАИ

В конце февраля Министерство финансов РФ должно было представить нефтяным компаниям новый проект реформы налогообложения, однако участники рынка его пока так и не получили. Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) по-прежнему находится в стадии доработки, пишет газета «Известия».

По данным источника издания в Правительстве, финальный вариант Минфин представит в апреле, пока же идет работа над системой льгот для разработчиков месторождений в Западной Сибири.

Работа над документом затормозилась из-за отсутствия консенсуса по вопросу принципа предоставления льготы. Одни участники переговоров требуют льготу для обводненных месторождений, другие настаивают на льготе для выработанных месторождений.

«Запуск обоих механизмов поддержки слишком дорог для бюджета, это порядка 100 млрд рублей в год. Поэтому нужно выбрать, какую одну из льгот мы задействуем. Работа сейчас продолжается», — пояснил близкий к кабмину источник.

Пять крупнейших игроков нефтяного рынка – «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) – считают, что налоговая нагрузка на них и так высока. Они хотят, чтобы закон предоставил им право в течение года со вступления его в силу самим выбрать оптимальный налоговый режим. Пока что компании не знают, учел ли Минфин их требования при разработке проекта.