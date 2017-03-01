День комплимента отмечают в мире 1 марта

08:12, 01 марта 2017, ПАИ

1 марта отмечается Всемирный день комплимента (World Compliment Day), пишет сalend.ru.

О том, кем и когда учрежден этот праздник, достоверных сведений нет. Также нет и единого мнения о точной дате его проведения – одни предлагают отмечать 1 марта, другие – 21-го. Однако известна идея учреждения Дня комплимента – спонтанное желание людей сделать один из дней в году более ярким и сближающим.

Комплименты нужно уметь правильно делать и правильно принимать. Слово французского происхождения буквально означает особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения.