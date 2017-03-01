За сутки в псковскую полицию поступили 39 сообщений о происшествиях и преступлениях

08:15, 01 марта 2017, ПАИ

28 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 10 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки в оперативных сводках ведомства зарегистрировано 21 преступление, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

На территории Псковской области вчера произошло одно ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 449 нарушений Правил дорожного движения.

