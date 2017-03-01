Криминалистов МВД России поздравляют 1 марта

08:26, 01 марта 2017, ПАИ

1 марта неофициально отмечается День эксперта-криминалиста МВД России, пишет сalend.ru.

Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах Внутренних дел России. Тогда оно называлось Центророзыск. Первым же судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел царской России можно считать Медицинский Совет при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден 31 декабря 1803 года.

9 декабря 1912 года открылся первый в России Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы. В следующем году аналогичные кабинеты научно-судебной экспертизы начали функционировать в Москве и Одессе, а несколько позже в Киеве. Но все они закрылись во времена Февральской революции и Гражданской войны.

1 марта 1919 года начал функционировать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Первые эксперты (а ими были приглашаемые по конкретным уголовным делам специалисты) проводили небольшое количество экспертиз, в основном по исследованию различных веществ и документов. Со временем расширялись виды исследований, возникала потребность в применении научно-технических средств.

В конце 20-х годов XX века в органах милиции стали создаваться научно-технические подразделения (кабинеты экспертизы, научно-технические части, научно-технические подразделения). Большую роль в этом сыграли созданные на основании постановления СНК РСФСР от 28 июня 1927 года rурсы экспертов-криминалистов при ОУР НКВД. Изменялась организационная структура экспертных подразделений: возникнув в составе уголовного розыска, они были преобразованы в научно-техническую службу милиции, а с 1964 года по 1981 год находились в составе оперативно-технической службы органов внутренних дел.

С 2003 года экспертно-криминалистические центры организованы и действуют при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО, и все они подчинены Экспертно-криминалистическому центру МВД России - головному экспертному подразделению системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основными задачами специалистов этой службы - проведение различных судебных и технических экспертиз, сертификация гражданского и служебного оружия, участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и другие.