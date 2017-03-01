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Общество

День хостинг-провайдера празднуется сегодня в России

1 марта в России отмечается День хостинг-провайдера, пишет сalend.ru.

Этот праздник появился в 2011 году. Учреждение праздника стало тем случаем, когда изменения в календарь дат вносятся по инициативе коммерческих организаций. Идею Дня хостинг-провайдера предложили руководитель фирмы «ХостОбзор» Петр Паламарчук и начальник одного из отделов группы компаний ФИЛАНКО Матвей Алексеев. 

В настоящее время праздник относится к числу неформальных. Он пока не получил поддержки со стороны государства и не попал в официальный календарь дат. Однако многие компании, занимающиеся предоставлением услуг интернет-хостинга, уже приняли его в качестве профессионального.

Кроме того, хостеры наравне с другими работниками и пользователями сети Интернет могут отмечать Всемирный день информационного общества. Он празднуется 17 мая. 

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