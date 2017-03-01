Кошек чествуют в России 1 марта

08:59, 01 марта 2017, ПАИ

1 марта в России отмечается День кошек, пишет сalend.ru.

Многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих домашних животных. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов.

Специалисты отмечают, что кошки столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему, поэтому с ними нужно обращаться уважительно, не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение.