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Общество

Специалисты «Псковэнерго» познакомили первоклассников с правилами электробезопасности

28 февраля ученики первого класса псковской школы № 17 познакомились с основными правилами электробезопасности. Интерактивное занятие для детей подготовила и провела начальник службы производственной безопасности и производственного контроля ПО «Центральные электрические сети» «Псковэнерго» Татьяна Андреева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В ходе занятия первоклассники посмотрели учебный фильм «Тайна желтого треугольника», а затем для закрепления полученных знаний ответили на вопросы викторины. Ребята узнали основные правила безопасного поведения вблизи опасных электросетевых объектов на улице и освоили навыки правильного обращения с бытовыми электроприборами.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

На память о занятии все участники мероприятия получили расписания и книжные закладки с памятками по электробезопасности. Для школьных информационных стендов преподавателям были вручены красочные плакаты с напоминанием о необходимости соблюдать основные правила электробезопасности.

Комплексная работа по профилактике детского электротравматизма проводится в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планомерно на постоянной основе. В 2016 году сотрудники отдела по связям с общественностью при участии специалистов служб охраны труда провели 103 занятия с детьми младшего и среднего школьного возраста. Охват аудитории в школах Псковской области составил более 3200 человек.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Занятия проводятся в течение учебного года на уроках ОБЖ и внеклассных занятиях, летом специалисты «Псковэнерго» организуют выездные профилактические мероприятия в загородных детских лагерях. Традиционно участники таких занятий получают от энергетиков полезные подарки: тетради, книжные закладки, расписания уроков с памятками по электробезопасности.
 

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