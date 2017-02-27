Отборочные туры конкурса юных исполнителей начнутся 2 марта в Великих Луках

08:49, 01 марта 2017, ПАИ

2 марта в Великих Луках начнутся отборочные туры VII Псковского открытого (международного) конкурса юных исполнителей, посвященного М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Конкурсные прослушивания пройдут на базе ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского (площадь Ленина, 3). В адрес оргкомитета поступили 54 заявки из музыкальных школ и школ искусств южной зоны региона — Великих Лук, Великолукского района, Новосокольников, Пустошки, Усвят.

Конкурс проводится по номинациям: «Фортепиано», «Академический вокал», «Духовые инструменты», «Оркестровые струнные инструменты». Лауреаты I, II и III степени отборочных туров получат возможность побороться за звание лауреата в финальном этапе конкурса, который состоится 24-26 марта в Пскове.

В состав жюри финала конкурса войдут представители профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели Санкт-Петербургских музыкальных колледжей, Псковского областного колледжа искусств.

7 марта состоится отборочное прослушивание в Острове, 9 марта — Пскове (северная зона области), 10 и 11 марта пройдет отборочное прослушивание учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Пскова. Вход на эти мероприятия свободный.

Целями проведения конкурса определены: выявление и поддержка одарённых и профессионально перспективных учащихся, совершенствование их исполнительского мастерства, пропаганда творчества русских композиторов XIX-XX веков, обмен педагогическим опытом, знакомство участников и слушателей с различными исполнительскими школами.