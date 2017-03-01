Красногородца незаконно поставили на наркологический учет

09:37, 01 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя провела проверку законности его постановки на наркологический учет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство установило, что в ноябре 2016 года нарколог-психиатр ГБУЗ «Опочецкая МБ» (Красногородский филиал) отказался подписывать медицинское заключение, необходимое заявителю для устройства на работу охранником. Причиной послужило его нахождение на диспансерном учете с диагнозом «хронический алкоголизм 1 степени».

Вместе с тем, в нарушение требований статьи 27 закона РФ от 2.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в отношении гражданина решение уполномоченной комиссии о постановке на диспансерный учет не принималось, основания установления указанного диагноза врачом оказались не мотивированы.

В этой связи прокурор района внес в адрес главного врача ГБУЗ «Опочецкая МБ» представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, решением врачебной комиссии заявитель снят с диспансерного учета.