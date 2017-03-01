Житель Гдовского района отработает 240 часов за экстремистские материалы в соцсети

09:22, 01 марта 2017, ПАИ

Приговором Гдовского районного суда 30-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершённые с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в феврале 2016 года подсудимый, используя персональный компьютер, размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы экстремистской направленности.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.