11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
11 марта группа «Звери» выступит в Пскове в концертном зале «Супер» с акустической программой «Лучшее». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, прозвучит популярные песни солиста Ромы Зверя в новой обработке.
«Для группы «Звери» акустика - это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная фишка этой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа», - рассказали организаторы концерта.
Псковичам обещают «нежность, мелодичные партии и море драйва».
Начало концерта - в 19:00.