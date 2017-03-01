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11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»

11 марта группа «Звери» выступит в Пскове в концертном зале «Супер» с акустической программой «Лучшее». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, прозвучит популярные песни солиста Ромы Зверя в новой обработке.

«Для группы «Звери» акустика - это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная фишка этой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа», - рассказали организаторы концерта.

Псковичам обещают «нежность, мелодичные партии и море драйва».

Начало концерта - в 19:00.

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