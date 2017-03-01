Российские десантники отправились в Белоруссию для обсуждения учения «Славянское братство–2017»

11:35, 01 марта 2017, ПАИ

28 февраля делегация Воздушно-десантных войск России убыла в Минск (Белоруссия) для участия в трехсторонней планирующей конференции по вопросу проведения российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство–2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, визит российских десантников продлится до 3 марта в соответствии с Планом международной деятельности министерства.

Совместное тактическое учение запланировано на второй квартал текущего года. На него привлекается подразделение Псковского соединения ВДВ России.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и Силами специальных операций Белоруссии предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.

Всего в текущем году около 1000 российских десантников примут участие в совместных тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями вооруженных сил зарубежных государств за пределами Российской Федерации.