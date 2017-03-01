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Общество

С сегодняшнего дня проезд в автобусах Пскова стоит 23 рубля

С 1 марта проезд в автобусах Пскова стоит 23 рубля. В такую же сумму обойдётся и перевозка багажа, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Месячные проездные билеты и льготы продолжают действовать.

Пассажиры также смогут использовать электронные карты. Стоимость одной поездки по карте составит 22 рубля.  Новая система оплаты проезда в городских автобусах Пскова действует с 11 февраля.

Напомним, что повышение проезда с 20 до 23 рублей обосновано постановлением администрации Псковской области № 80 от 17 февраля 2017 года «О предельных максимальных регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городских округов области, муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении». 

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