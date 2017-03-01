В Дно поймали скутериста, повторно севшего за руль пьяным

10:25, 01 марта 2017, ПАИ

Вечером 27 февраля в Дно на улице Урицкого дорожная полиция задержала 32-летнего нетрезвого скутериста, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.