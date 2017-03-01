Псковичам предлагают заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью

10:05, 01 марта 2017, ПАИ

В центре недвижимости «Авентин – Псков» рассказали, как заработать на знакомых, планирующих сделку с недвижимостью. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, для этого необходимо привести таких знакомых в центр недвижимости «Авентин – Псков», принять участие в программе «Приведи друга» и получить вознаграждение за свою рекомендацию при успешном завершении сделки. Помогая агентству и клиенту найти друг друга, можно получить именной сертификат и заработать вознаграждение для себя или скидку 10% для своих друзей.

В программе принимают участие сделки по покупке и продаже земли, загородной, жилой недвижимости, аренде, покупке и продаже коммерческой недвижимости, перепланировке, переводу в нежилой фонд и приватизации.

Программа действует бессрочно с 1 февраля.

«Приводите своих знакомых. Дружба не продается, но на ней можно заработать!» - призывают псковичей.