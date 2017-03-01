Сегодня в России вспоминают подвиг бойцов 6-й роты

10:18, 01 марта 2017, ПАИ

1 марта в России отмечается День памяти военнослужащих 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.

Сегодня в Пскове делегация командования ВДВ вместе с 10 героями России примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. На памятных мероприятиях будут присутствовать не только командующий Воздушно-десантными войсками, герои, офицеры командования ВДВ и гвардейского соединения, руководители администрации Псковской области и города Пскова, представители общественных ветеранских организаций и молодежных объединений, но и родители с родственниками погибших военнослужащих.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, в 11:00 на кладбище «Орлецы» пройдут лития и траурный митинг. Участники мероприятия возложат венки к мемориальному захоронению и отдадут дань памяти погибшим героям-десантникам.

В 12:40 состоится возложение гирлянды, венков и цветов к памятнику воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты «Купол» в Черёхе. После этого в часовне Георгия Победоносца на территории 104-го полка дивизии будет отслужена панихида по погибшим.

Завершатся торжественно-траурные мероприятия тематическим вечером, посвященным подвигу военнослужащих, «Помянем добрым словом».

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.