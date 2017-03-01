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Жителей Пскова и Великих Лук снова обманули мошенники

В Пскове и Великих Луках установили факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 28 февраля в ходе операции по купле-продаже вещей через один из сайтов в Интернете мошеннику удалось завладеть деньгами в сумме 7 тыс. 500 рублей с банковской карты, принадлежащей псковичке. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело. С обстоятельствами произошедшего разбираются во 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову.

Еще один житель областного центра в результате мошеннических действий злоумышленников 27 февраля лишился более 19 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

В Великих Луках 28-летний горожанин на одном из сайтов нашел сообщение о продаже заинтересовавшего его товара, перевел на указанный счет 3 тыс. 400 рублей, но заказанного товара так и не дождался. В ОМВД России по городу Великие Луки ведется проверка.

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