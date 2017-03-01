За детей-студентов повышается фиксированная выплата к страховой пенсии

10:54, 01 марта 2017, ПАИ

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в высших и средних специальных учебных заведениях, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Получать повышенную пенсию могут оба родителя при условии, что возраст студентов должен быть не старше 23 лет.

Для установления повышенной фиксированной выплаты при назначении пенсии необходимо представить свидетельство о рождении ребенка. На детей старше 18 лет дополнительно представляются справки, подтверждающие их обучение и факт иждивения. Право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии имеют также родители студентов, находящихся в академическом отпуске (кроме отпуска, предоставленного в связи с призывом в армию).

В случае представления документов о наличии иждивенцев уже после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.

При отчислении студента или его переводе на иную форму обучения во избежание переплат необходимо в течение трех дней уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения пенсионного дела.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».