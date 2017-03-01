0
12:34
11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
12:00
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
11:22
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
11:12
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
10:18
Сегодня в России вспоминают подвиг бойцов 6-й роты
09:45
НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА: По дороге в Финский парк
09:42
Недвижимость со скидкой около 2 млн рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
Еще новости
Общество

Митрополит Евсевий призвал псковичей «пребывать на страже своей совести»

Вечером 28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Снетогорском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

После богослужения владыка обратился к собравшимся и отметил, что покаяние — это, прежде всего, осознание своей виновности перед Богом. «Любому человеку дано знать, что Господь может призвать его в любое время – и в молодости, и в зрелом возрасте, и в старости. И суд Божий будет для каждого из нас, и мы всегда должны к нему быть готовыми, пребывая на страже своей совести и на страже своей жизни: что я делаю, что у меня впереди, каков я пред Богом? - сказал псковский архипастырь. - И в дни Великого поста мы особенно просим у Бога, чтобы он послал свою милость и одел нас в одежду первозданного, до грехопадения, человека, чтобы и нам предстать пред Богом и не лишиться бы его Царства Небесного, царства вечного, Царства Божия вместе со святыми. Божией помощи на Великий пост!»

Фото с pskov-eparhiya.ru

Также за вечерней трапезой митрополит Евсевий поздравил духовника обители архимандрита Гермогена (Мутазова) с днем памяти его небесного покровителя и пожелал «многая и благая лета».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
01 марта 2017
11 марта группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
01 марта 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» сыграли в большой теннис
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
01 марта 2017
На кладбище «Орлецы» в Пскове почтили память десантников 6-й роты (ВИДЕО)
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
01 марта 2017
Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»
Сегодня в России вспоминают подвиг бойцов 6-й роты
01 марта 2017
Сегодня в России вспоминают подвиг бойцов 6-й роты
НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА: По дороге в Финский парк
01 марта 2017
НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА: По дороге в Финский парк 9
Недвижимость со скидкой около 2 млн рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
01 марта 2017
Недвижимость со скидкой около 2 млн рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
Кошек чествуют в России 1 марта
01 марта 2017
Кошек чествуют в России 1 марта

Идет загрузка...