Митрополит Евсевий призвал псковичей «пребывать на страже своей совести»

10:41, 01 марта 2017, ПАИ

Вечером 28 февраля, во вторник первой седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Снетогорском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После богослужения владыка обратился к собравшимся и отметил, что покаяние — это, прежде всего, осознание своей виновности перед Богом. «Любому человеку дано знать, что Господь может призвать его в любое время – и в молодости, и в зрелом возрасте, и в старости. И суд Божий будет для каждого из нас, и мы всегда должны к нему быть готовыми, пребывая на страже своей совести и на страже своей жизни: что я делаю, что у меня впереди, каков я пред Богом? - сказал псковский архипастырь. - И в дни Великого поста мы особенно просим у Бога, чтобы он послал свою милость и одел нас в одежду первозданного, до грехопадения, человека, чтобы и нам предстать пред Богом и не лишиться бы его Царства Небесного, царства вечного, Царства Божия вместе со святыми. Божией помощи на Великий пост!»

Также за вечерней трапезой митрополит Евсевий поздравил духовника обители архимандрита Гермогена (Мутазова) с днем памяти его небесного покровителя и пожелал «многая и благая лета».