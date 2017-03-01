Великолучане преодолели дорогу к храму на социальном такси

11:44, 01 марта 2017, ПАИ

Накануне Великого поста в Великих Луках активисты проекта «Социально-бытовая адаптация инвалидов по зрению» совершили паломническое путешествие на социальном такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«У стен храма святителя Тихона, расположенного в Северном микрорайоне, нас встречал протоиерей Дмитрий Соловьев. Он рассказал присутствующим об истории строительства храма, его устройстве, о благодатной помощи каждой из украшающих храм икон и ответил на вопросы. Все желающие смогли поставить свечи и написать церковные записки», - рассказали в Центре социального обслуживания. - Домой мы возвращались с чувством светлой радости и благодарности всем, кто помог нам в этой дороге к храму».