ФОТОФАКТ: В автобусах Пскова продают билеты старого образца по новой цене

10:58, 01 марта 2017, ПАИ

В автобусах Пскова продают билеты старого образца по новой цене в 23 рубля, сообщают псковичи в социальных сетях. «Что-то пошло не так. Видимо, техника, которую использовали пару недель, не умеет пробивать билеты по 23 рубля», - написал один из горожан в сети Instagram, прикрепив фото билета.

Напомним, что с 11 февраля в городских автобусах действует новая система: разовая оплата проезда производится через терминал у кондуктора с выдачей чека об оплате проезда.