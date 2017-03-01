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Общество

ФОТОФАКТ: В автобусах Пскова продают билеты старого образца по новой цене

В автобусах Пскова продают билеты старого образца по новой цене в 23 рубля, сообщают псковичи в социальных сетях. «Что-то пошло не так. Видимо, техника, которую использовали пару недель, не умеет пробивать билеты по 23 рубля», - написал один из горожан в сети Instagram, прикрепив фото билета. 

Напомним, что с 11 февраля в городских автобусах действует новая система: разовая оплата проезда производится через терминал у кондуктора с выдачей чека об оплате проезда. 

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