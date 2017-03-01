Великолучанин украл две женские дубленки и пальто

10:45, 01 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 27 февраля из помещения общежития по Октябрьскому проспекту в Великих Луках свободным доступом были похищены две женские дубленки и пальто, принадлежащие 48-летней горожанке. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 29-летний рабочий одной из местных организаций.

Похищенное было изъято. В настоящее время стражи порядка проводят проверку.