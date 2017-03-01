Более 2 тысяч человек собрал псковский киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома»

11:12, 01 марта 2017, ПАИ

25 февраля в Пскове прошел киберспортивный фестиваль «Кубок Ростелекома». Организаторами фестиваля выступили компания «Ростелеком», Федерация компьютерного спорта Псковской области, СРП «Простория» при поддержке Управления культуры администрации Пскова и компании GIGABYTE.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Ростелеком», киберфестиваль вызвал большой интерес среди жителей и гостей города, мероприятие посетили более 2000 человек. В соревнованиях приняли участие более 200 киберспортсменов из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук, Острова и Опочки.

В рамках фестиваля киберспортсмены соревновались в наиболее зрелищных дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, Dance Central и World of tanks. Компания «Ростелеком» обеспечивала online-трансляцию за LAN-боями турнира, благодаря чему более 1500 зрителей могли следить за происходящими событиями в реальном времени из других городов и стран.

«Турниры по компьютерному спорту в Пскове уже стали очень популярными. Еще недавно трудно было представить, что киберспорт станет для многих серьезным занятием и даже профессией. Но развитие технологий и систем передачи данных, появление у большинства широкополосного и мобильного доступа к сети Интернет сказали свое веское слово в развитии этой индустрии - границы между игроками всего мира были окончательно стерты. Подобные мероприятия способствуют развитию стратегического мышления и творческого потенциала молодежи»», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Организаторы подготовили для зрителей и гостей фестиваля специальные площадки, где можно было понаблюдать за трансляцией виртуальных сражений на большом экране. Желающие могли поиграть на приставках Nintendo Wii и X-box One, в настольные игры, в патриотический квест от движения «Волонтеры победы», посетить geek-ярмарку, а также посмотреть выступление музыкальных коллективов. В течение дня на территории мероприятия работала выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов военно-исторического музея города Острова, а также экспозиция современной военной техники от 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На центральной площадке прошел конкурс «Косплей» среди любителей и профессионалов, в ходе которого участникам и гостям мероприятия продемонстрировали 22 авторских костюма по мотивам любимых видеоигр, фильмов и комиксов. Лучшим костюмом в номинации «Аниме дефиле» была признана работа Анны Бондаренко (Санкт-Петербург) - Kagura из аниме Gintama. Победителем в номинации «Фандом дефиле» стала Анастасия Ульянова (Псков) с принцессой Рапунцель из диснеевского мультфильма «Tangled» , а в номинации «Ориджинал дефиле» победила команда «О"Катрина»: Самсонова Екатерина, Ухова Елена, Карпухин Сергей, Романова Любовь и Комарова Светлана (Псков), которые представили героев забытых сказок.

Победителям турнира в основной дисциплине CS:GO в упорной и бескомпромиссной борьбе стали гости из северной столицы, команда «Assamite». Серебряным призёром турнира стала псковская команда «Remake», а третье место досталось «Gazzan Gaming» из Москвы.

В результате острой, захватывающей борьбы за звание Чемпионов турнира на «Кубок Ростелекома» в игре Dota2 (1x1) первое место завоевал Олег Петров, второе – Георгий Орлов, третье – Григорий Пронин; в Hearthstone (1x1) «золото» получил Владимир Шарапов, «серебро» - Павел Павлов, «бронзу» - Владислав Славайтис. В игре League of Legends (1x1) лучшим стал Никита Слипчинко, второе место занял Вадим Понуровский, третье – Кирилл Спирин; в игре Fifa 2017 первое место завоевал Алексей Иванов, второе – Сергей Титов, третье – Илья Остапкевич. В World of tanks (1x1) призовые места достались Евгению Захарову (Ganguar); Алексею Петренко (GabGas) и Евгению Сшанову (Evgeha). В игре Dance Central пальму первенства завоевала Елизавета Петрова, втормы стал Алексей Степанов, третьим – Виктор Заблоцкий.

В студии стендового моделизма «Диорама» первое место присвоили Ярославу Ившину (БТ-5), второе - Александру Сергееву (Т-72 Б), третье - Дмитрию Осипову (СУ-100), который также победил в номинации «Приз зрительских симпатий».

Общий призовой фонд мероприятия составил более 50 000 рублей. Все победители и участники, занявшие призовые места, получили кубки, дипломы, медали и подарки от организаторов и партнеров.

Результаты соревнований и фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть в официальной группе фестиваля.