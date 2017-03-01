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Пойманный на краже житель Псковской области попытался подкупить новгородского полицейского

Пойманный на краже житель Псковской области попытался подкупить новгородского полицейского, сообщает kolmovo.ru.

21 ноября 2016 года ранее судимый пскович проник в одну из квартир в городе Сольцы Новгородской области, похитил оттуда планшет и другое имущество. Вора заметила вернувшаяся домой женщина. Мужчина распылил ей в лицо слезоточивый газ и скрылся.

В тот же день полицейские задержали мужчину. Задержанный, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил сотруднику полиции взятку в размере 70 тысяч рублей. На следующий день родственница задержанного передала деньги оперуполномоченному, который действовал в рамках оперативного мероприятия.

В отношении родственницы возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве, а дело в отношении псковича направлено в суд для рассмотрения по существу.

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