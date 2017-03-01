В Псковском филиале Академии ФСИН завершилась первоначальная профподготовка сотрудников УИС

11:07, 01 марта 2017, ПАИ

С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале Академии ФСИН России на курсах первоначальной профессиональной подготовки обучались сотрудники среднего и старшего, рядового и младшего начальствующего состава УФСИН России по Тверской и Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

За это время слушатели изучили не только учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и прошли физическую, строевую и огневую подготовку, а также постигли основы психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Все 55 выпускников успешно сдали экзамены по изученным предметам и получили свидетельства о прохождении специальной первоначальной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России.