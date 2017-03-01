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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН завершилась первоначальная профподготовка сотрудников УИС

С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале Академии ФСИН России на курсах первоначальной профессиональной подготовки обучались сотрудники среднего и старшего, рядового и младшего начальствующего состава УФСИН России по Тверской и Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

За это время слушатели изучили не только учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и прошли физическую, строевую и огневую подготовку, а также постигли основы психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Фото пресс-службы вуза

Все 55 выпускников успешно сдали экзамены по изученным предметам и получили свидетельства о прохождении специальной первоначальной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России.

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