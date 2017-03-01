Фонд «Земляки» частично профинансировал изготовление Поклонного креста, который установят на месте гибели псковских десантников

13:37, 01 марта 2017, ПАИ

2 марта состоится официальный визит в Чеченскую республику делегации Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе движения «Своё!», в составе делегации Чеченскую республику посетят родственники героев-десатников 6-й роты, член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов и депутат Государственной Думы, основатель общественного движения «Свое!» Александр Козловский. Они примут участие в церемонии открытия Поклонного креста.

Часть средств на изготовление Поклонного креста выделены благотворительным фондом «Земляки». Памятник 6-й роте представляет собой гранитный крест высотой 2,6 метра и подпятный камень. На нем выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Вес памятника 10 тонн, в Чечню его доставят на специальной машине в сопровождении служб ГИБДД.

Фонд «Земляки» был создан по инициативе Александра Козловского, который перечисляет 50% своей зарплаты в Госдуме для поддержки людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Работа фонда направлена на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Идею создания фонда поддержал сенатор от Псковской области Александр Борисов, который также будет отчислять часть своих средств.

Напомним, что в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли.

В прошлом году состоялась первая поездка губернатора Псковской области Андрея Турчака вместе с родственниками военнослужащих в Чеченскую республику на место гибели псковских десантников.