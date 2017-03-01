Псковская таможня предлагает участникам ВЭД воспользоваться личным кабинетом

11:53, 01 марта 2017, ПАИ

Псковская таможня предлагает воспользоваться Личным кабинетом участника внешнеэкономической деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

В рамках реализации положения статьи 96 Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», устанавливающего возможность направления отчетности уполномоченных экономических операторов (УЭО) в таможенный орган в электроном виде при наличии электронной цифровой подписи, с 2016 года введен в эксплуатацию информационный сервис «Отчетность УЭО» АПС «Личный кабинет участника ВЭД».

Псковская таможня напоминает, что уполномоченные экономические операторы, зарегистрированные и осуществляющие таможенные операции в регионе деятельности Псковской таможни, могут направлять свою отчетность посредством Личного кабинета участника ВЭД без ее представления на бумажном носителе. При возникновении проблемных вопросов при регистрации и направлении УЭО отчетности посредством Личного кабинета участника ВЭД ее необходимо направлять на электронный почтовый ящик – gutkpvt_otchet@ca.customs.ru.