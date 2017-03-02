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Общество

О новостях ПАИ теперь можно узнать с помощью мобильного приложения

Все самые актуальные, важные и интересные новости Пскова и Псковской области, собранные журналистами Псковского агентства информации, теперь можно узнать с помощью мобильного приложения «МОЙ ПСКОВ». На главной странице приложения пользователям доступны анонсы информационных сообщений ПАИ, ознакомившись с которыми они могут перейти по ссылкам на сайт агентства.

Отметим, что «МОЙ ПСКОВ» - это мобильное приложение, аккумулирующее информацию о жизни города. Акции, новости, афиша, справочник всех организаций по категориям, возможность проложить маршрут до нужного места, - вот не полный перечень его возможностей. При этом приложение и его функционал постоянно обновляются.

Благодаря технологии кеширования приложение работает оффлайн и не нуждается в постоянном подключении к интернету. Скачать его можно в Google Play и App Store

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