ТВ ПсковГУ и проект «Ветка» представят лучшее студенческое кино (ТРЕЙЛЕРЫ)

12:26, 01 марта 2017, ПАИ

Студенческое телевидение Псковского государственного университета при поддержке культурно-образовательной программы «Ветка» запускают новый проект, в рамках которого начинающие кинорежиссеры из Санкт-Петербурга и Москвы представят свои лучшие работы псковскому зрителю. Среди участников проекта - финалисты международных фестивалей студенческих фильмов «Культкино» и «Питеркит».

Мероприятия будут проходить в формате кинопоказа с обсуждением при участии режиссера и съемочной группы. Первая встреча состоится в четверг, 2 марта, в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Участники представят игровой фильм «Мы тут ни при чём» режиссера Ростислава Смирнягина (главный приз «Культкино-2016») и документальный фильм «Трудно быть брони» режиссера Ильи Медведева. Начало в 19:00 Вход свободный.

«Трудно быть брони» (2016 \ 22 мин.)

Аннотация: Брони — это взрослые мужчины, ассоциирующие себя с цветными пони из мультика для трёхлетних девочек. Они называют себя их именами, переодеваются в лошадок, и хотят убежать в вымышленный пони-мир. Количество брони в мире составляет несколько миллионов человек. Фильм — коллективный портрет субкультуры, которая невероятно странным образом умудряется существовать в жестоких пост-советских реалиях.

«Мы тут ни при чём» (2015 \ 22 мин.)

Аннотация: Из-за невинной игры двух мальчишек погибает человек. Один из них считает, что нужно признаться. Другой̆ считает, что все нужно скрыть.