Арина Павлова из Струг Красных прошла во второй тур вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ
Десятиклассница Арина Павлова из Струг Красных прошла во второй тур вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ, сообщает «Псковская правда».
До пяти лет Арина росла в Печорском детском доме. До 14 лет, пока не получила паспорт, носила другую фамилию, а потом стала Павловой, как и приёмные родители. «Наши старшие дети выросли, но мы с мужем решили, что снова хотим воспитывать маленьких, – рассказала приёмная мама девочки Марина Павлова. – 30 декабря 2005 года поехали в детский дом. Увидела я Арину – и сердце екнуло: моя дочка!»
«Нам позвонили из областной опеки и предложили поучаствовать в конкурсе «Ты супер!», – уточнила Марина Павлова. – В декабре прошлого года отправили заявку».
Сейчас Арина вместе с другими участниками конкурса живет в 80 километрах от Москвы на базе отдыха. Там конкурсанты репетируют, учатся, ездят на экскурсии.
Мама собирается ехать к дочери на съемки второго тура конкурса в начале марта. «Арина усиленно репетирует. Она по натуре оптимистка, всегда в хорошем настроении. Есть все предпосылки для успешного выступления, но даже если она не пройдет в следующий тур, это будет грандиозная школа и незабываемый опыт, а впечатления точно останутся на всю жизнь», - рассказала Марина Павлова.
Ближайшее выступление Арины Павловой можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ 4 марта. «Приоткрою тайну, Арина выступила очень хорошо. Обязательно посмотрите, точно получите положительные эмоции!», - посоветовала руководитель первичного отделения российского движения школьников Стругокрасненской средней школы Елена Александрова.
Отдать свой голос за Арину Павлову можно тут. На данный момент за нее проголосовал 931 человек.
Напомним, что «Ты супер!» - проект телеканала «НТВ», в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.
Участники конкурса — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.