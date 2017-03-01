Арина Павлова из Струг Красных прошла во второй тур вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

12:45, 01 марта 2017, ПАИ

Десятиклассница Арина Павлова из Струг Красных прошла во второй тур вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ, сообщает «Псковская правда».

До пяти лет Арина росла в Печорском детском доме. До 14 лет, пока не получила паспорт, носила другую фамилию, а потом стала Павловой, как и приёмные родители. «Наши старшие дети выросли, но мы с мужем решили, что снова хотим воспитывать маленьких, – рассказала приёмная мама девочки Марина Павлова. – 30 декабря 2005 года поехали в детский дом. Увидела я Арину – и сердце екнуло: моя дочка!»

«Нам позвонили из областной опеки и предложили поучаствовать в конкурсе «Ты супер!», – уточнила Марина Павлова. – В декабре прошлого года отправили заявку».

Сейчас Арина вместе с другими участниками конкурса живет в 80 километрах от Москвы на базе отдыха. Там конкурсанты репетируют, учатся, ездят на экскурсии.

Мама собирается ехать к дочери на съемки второго тура конкурса в начале марта. «Арина усиленно репетирует. Она по натуре оптимистка, всегда в хорошем настроении. Есть все предпосылки для успешного выступления, но даже если она не пройдет в следующий тур, это будет грандиозная школа и незабываемый опыт, а впечатления точно останутся на всю жизнь», - рассказала Марина Павлова.



Ближайшее выступление Арины Павловой можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ 4 марта. «Приоткрою тайну, Арина выступила очень хорошо. Обязательно посмотрите, точно получите положительные эмоции!», - посоветовала руководитель первичного отделения российского движения школьников Стругокрасненской средней школы Елена Александрова.