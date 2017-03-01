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Общество

Командующий ВДВ и губернатор Псковской области вместе с родственниками возложили цветы к памятнику 6-й роте

Памятные мероприятия в честь воинов-десантников 6-й роты продолжились в Черёхе (Псковский район), где дислоцируется 76-ая десантно-штурмовая дивизия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Возле мемориала 6-й роте собрались военнослужащие, ветераны боевых действий, родственники и близкие погибших десантников, командиры воинских подразделений Псковского гарнизона, официальные лица.

По традиции состоялось возложение гирлянды Воинской славы и цветов. Вместе с участниками церемонии цветы к «Куполу» возложили командующий ВДВ России Андрей Сердюков, губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

После минуты молчания в честь павших бойцов прозвучали гимн Российской Федерации и троекратный оружейный салют.

Затем в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории 104-го полка, была отслужена поименная панихида.

Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

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