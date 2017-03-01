В Пскове на улице Советской «Рено Сандеро» сбил женщину на пешеходном переходе

13:13, 01 марта 2017, ПАИ

28 февраля в 22:23 в Пскове у дома № 53/15 по улице Советской 24-летний водитель «Рено Сандеро» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешехода пришлось госпитализировать.

Кроме того, 27 февраля в 23:00 в Великолукском районе на 291-м километре трассы Шимск – Великие Луки 40-летний мужчина на автомобиле «Опель Вектра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Шевроле Тахо». Водителя «Опеля» доставили в больницу.