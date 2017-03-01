0
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
Еще новости
Происшествия

В Пскове на улице Советской «Рено Сандеро» сбил женщину на пешеходном переходе

28 февраля в 22:23 в Пскове у дома № 53/15 по улице Советской 24-летний водитель «Рено Сандеро» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешехода пришлось госпитализировать.

Кроме того, 27 февраля в 23:00 в Великолукском районе на 291-м километре  трассы Шимск – Великие Луки 40-летний мужчина на автомобиле «Опель Вектра» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Шевроле Тахо». Водителя «Опеля» доставили в больницу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 3
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 9
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года

Идет загрузка...