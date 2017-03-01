Замглавы Великих Лук объяснил необходимость возведения школы на улице Заслонова

15:55, 01 марта 2017, ПАИ

Заместитель главы Великих Лук Андрей Корнев заявил о необходимости возведения новой школы в районе улицы Заслонова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Андрей Корнев пояснил, что город растет и развивается, в частности, новые многоэтажки появились на улицах Запрудной, Софьи Перовской и Заслонова. По его словам, это только начало активного строительства в перспективном микрорайоне, а, между тем, дети вынуждены посещать школы, находящиеся на значительном расстоянии от дома.

Кроме того, к депутату обращались проживающие в этом районе великолучане, которым утром бывает затруднительно уехать на работу в центр города, поскольку общественный транспорт занят школьниками.

«С просьбой построить школу в этом районе люди обращались ко мне на протяжении последних пяти лет, – рассказал Андрей Корнев, – поэтому очень радует, что при активном содействии губернатора Андрея Турчака, главы города Николая Козловского эту задачу удалось решить. Было несколько мнений, где именно ее строить, большинство великолучан просили на пустующем сейчас месте недалеко от улиц Заслонова и Перовской, где построена многоэтажка. В то же время губернатор справедливо заметил, что строить школу без соответствующей инфраструктуры рядом будет неправильно, и надо продумать комплекс мероприятий, разработать перспективный план, чтобы рядом со школой появились детский сад, остановка общественного транспорта».

Народный избранник отметил, что он вместе с администрацией города примет участие в доработке проекта, чтобы максимально учесть потребности и пожелания великолучан, живущих в этом микрорайоне. Планируется, что работы, связанные с появлением новой школы на пустыре в районе улицы Заслонова, начнутся уже во второй половине этого года.