Зампред правления ВТБ возглавит «Ростелеком»

18:21, 01 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственную директиву о назначении зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского главой «Ростелекома» вместо Сергея Калугина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Правительством подписана директива о вашем назначении на должность руководителя, то есть президента «Ростелекома». Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения», - сказал Дмитрий Медведев на встрече с Михаилом Осеевским.

Михаил Осеевский заметил, что «Ростелеком» является базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли, и «от того, насколько этот сервис будет современным и доступным, зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики».

По его словам, в последние годы компания серьезно изменила структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов. «Тем не менее, очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства», - сказал Михаил Осеевский.

Как сообщалось, уходящему президенту «Ростелекома» Сергею Калугину глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложил должность своего заместителя.

Сергей Калугин возглавил «Ростелеком» в марте 2013 года. При нем была завершена реорганизация компании в форме присоединения «Связьинвеста», осуществлена сделка по созданию федерального мобильного оператора Tele2. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана.

Михаил Осеевский начал работу в ВТБ в 2012 году, до этого он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2003-2011 годах работал в правительстве Санкт-Петербурга в качестве вице-губернатора.