Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на соревнования в Италию в составе сборной России

14:06, 01 марта 2017, ПАИ

Псковичка Александра Васильева вошла в состав сборной команды России по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которая участвует в международных соревнованиях в городе Лингано (Италия). Всего в состав сборной вошёл 21 спортсмен, сообщает Паралимпийский комитет России.

Турнир проходит с 27 февраля по 4 марта. В нём также участвует российская сборная лиц с интеллектуальными нарушениями в составе 7 человек.

Тренер сборной команды лиц с ПОДА Валерий Вишняков рассказал, что перед соревнованиями спортсмены проходили сбор на Республиканской учебно-тренировочной базе Минспорта России «Ока» в городе Алексине (Тульская область). По его словам, игроки находятся в хорошей форме.

Отметим, в феврале Александра Васильева получила удостоверение мастера спорта России.