«Почта России» обнаружила в посылках полтонны нелегальной икры

17:35, 01 марта 2017, ПАИ

Сотрудники «Почты России» обнаружили более 500 килограммов икры с помощью рентгена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Двадцать объемных пластиковых контейнеров поступили в столичный сортировочный центр из Камчатского края и были адресованы одному и тому же получателю - жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса «Почты России» в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в почтовых отправлениях содержится икра.

«Причем между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра. Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 килограммов незаконных товарных вложений», - сказал собеседник агентства.

Таким образом, отправители икры подпали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Получателя посылки после задержания отпустили из отделения.

Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.