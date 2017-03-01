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Общество

Александр Гизбрехт о продаже автобусных билетов старого образца: У нас вчера программа слетела

Генеральный директор ГППО «Псковпасажиравтотранс» Александр Гизбрехт прокомментировал Псковскому агентству информацию ситуацию с продажей билетов старого образца в городских автобусах Пскова.

«У нас вчера программа слетела, проект ведь только внедряется, поэтому, видимо, катушки и запустили. Это техническая ошибка, которая исправится», - пояснил Александр Гизбрехт.

О факте продажи билетов старого образца сегодня в социальных сетях сообщали псковичи. «Что-то пошло не так. Видимо, техника, которую использовали пару недель, не умеет пробивать билеты по 23 рубля», - написал один из горожан в сети Instagram, прикрепив фото билета. 

Напомним, с 11 февраля в городских автобусах действует новая система: разовая оплата проезда производится через терминал у кондуктора с выдачей соответствующего чека.

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