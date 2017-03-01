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Экономика

Администрация Псковской области поможет хозяйству «Нефедовское» с оформлением невостребованных земель

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в рамках рабочей поездки по Островскому району посетил животноводческих комплекс «Нефедовское», которое разнимается разведением коз зааненской породы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сергей Перников осмотрел скотный двор и молочный блок. Сырое молоко на предприятии стерилизуют и отправляют в Великий Новгород, на молочный завод «Лактис». В прошлом году в «Нефедовском» произвели 243 тонны козьего молока.

Директор предприятия Равиль Даутов рассказал вице-губернатору, что сейчас на ферме содержится 1680 дойных коз, а к концу этого года поголовье планируется увеличить до двух тысяч. Для этого они планируют привести в порядок и отремонтировать еще один ангар.

На предприятии занято более 40 человек, в основном местные жители, средняя зарплата 22 тысячи рублей.

В планах руководства начать производство диетических и детских паштетов из мяса коз.

«Чем мы можем помочь?» — спросил Сергей Перников руководителя агропредприятия. Директор хозяйства Равиль Даутов попросил вице-губернатора оказать содействие в оформлении 2,5 тыс гектар невостребованных земель, на которых аграрий выращивает корма и ведет заготовку сена, либо в собственность предприятия, либо в собственность муниципалитета, чтобы потом они смогли их взять в долгосрочную аренду. Кроме того, предприниматель рассказал о желании создать еще одну молочную ферму с дойным коровьим стадом, и сообщил, что уже нашел подходящие земельные угодья.

Сергей Перников отметил, что администрация региона готова поддержать проект в случае, если аграрий представит бизнес-план, подтвердит готовность финансировать проект и осваивать земли. По первому вопросу замгубернатора поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства и технадзора Николаю Романову и главе администрации Островского района Дмитрию Быстрову в течение месяца решить вопрос.

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